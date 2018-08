Fico, proporrò fine indennità funzione

ROMA, 9 AGO - "Ho rinunciato totalmente alla mia indennità di funzione", un esempio di "piccoli gesti che aiutano anche i cittadini a riavvicinarsi alle istituzioni. Per questo cercherà di proporre a settembre o ottobre una delibera che possa dar via alla'abolizione definitiva di tutte le indennità di funzione". Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico in un video pubblicato su Facebook in cui fa il punto sul lavoro portato avanti in questi mesi e anticipa alcune delle iniziative che si faranno a partire da settembre. L'indennità di funzione, spiega Fico, è in pratica "un doppio stipendio del presidente della Camera oltre a quello di deputato della Repubblica, che corrisponde a circa 4.600 euro".