Impatto tra aliscafo e barca nel Cilento

CASTELLABATE (SALERNO), 9 AGO - Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito, nell'impatto che si è verificato al largo di Castellabate (Salerno), nel mare del Cilento, tra una barca a vela e un aliscafo che effettua servizio di collegamento tra le località costiere. La collisione tra i due natanti è avvenuta al largo di Punta Licosa. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'aliscafo, con circa 200 persone a bordo, proveniente da sud, mentre era in navigazione avrebbe urtato violentemente la poppa dell'imbarcazione a vela, a bordo della quale vi erano tre persone. Nessun ferito, ma tanto spavento, sia per l'equipaggio della barca a vela che tra le decine di passeggeri dell'aliscafo, con scene di panico contenute dall'arrivo tempestivo di due unità della Guardia Costiera di Agropoli.