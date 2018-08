Croazia, Dalic resta ct della nazionale

(ANSA-AP) - ZAGABRIA, 9 AGO - Zlatko Dalic rimarrà alla guida della Croazia, con cui il mese scorso ha raggiunto la finale dei Mondiali in Russia. La conferma del ct è arrivata dopo l'incontro tra lo stesso Dalic e il presidente della federazione calcio croata, l'ex attaccante Davor Suker. Nei giorni scorsi era emersa la possibilità che Dalic lasciasse "per andare in cerca di nuove sfide", ma adesso il tecnico ha detto che "dopo l'incontro tra me e Suker i problemi sono stati risolti". Quindi rimarrà sulla panchina della nazionale con la maglia a scacchi bianchi e rossi.