Russiagate:Giuliani contro Mueller, metta fine a sciocchezza

NEW YORK, 9 AGO - "Il caso non si smorzerà, esploderà nelle loro mani": Robert Mueller dovrebbe mettere fine a questa assurdità. Sta cercando di 'intrappolare' il presidente Donald Trump "perché non ha un caso" contro di lui. Lo afferma Rudolph Giuliani, il legale del presidente americano in un'intervista a Fox. Giuliani poi alza ancora di più il tiro: "Ci sono molte cose" che gli investigatori del Russiagate "hanno fatto e che nessuno di noi ancora sa. Mueller dovrà rispondere a molte domande. Lo dico da tempo che l'indagine dovrebbe essere sugli investigatori che la conducono". (ANSA).