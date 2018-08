Usa:Twitter si difende su complottista Jones,non viola norme

NEW YORK, 9 AGO - Twitter difende la sua decisione di non rimuovere e cacciare Alex Jones, l'animatore del sito Infowars e uno dei più celebri complottisti d'America, pubblicamente appoggiato dal presidente Donald Trump. "Jones - spiega l'amministratore delegato Jack Dorsey - non viola la politica di Twitter, che vieta il bullismo e i comportamenti minacciosi ma non i post che sono solo offensivi per molti". Alcune pagine e podcast di video sono stati vietati da Apple, Facebook e Spotify. Twitter non deve "soccombere ma semplicemente reagire alla pressione esterna" aggiunge Dorsey. "Farlo vorrebbe dire diventare un servizio costruito sul nostro personale punto di vista. Account come quello di Jones - mette in evidenza l'AD di Twitter - possono spesso creare sensazionalismi e diffondere rumors senza prove, ed è quindi necessario che i giornalisti documentino, validino e respingano queste informazioni direttamente così che la gente possa formarsi la propria opinione". Secondo Dorsey, questo è il modo migliore per favorire il dibattito pubblico.(ANSA).