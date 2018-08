Real annuncia Courtois, il Chelsea Kepa

ROMA, 8 AGO - Il Real Madrid ha annunciato in serata sul proprio sito ufficiale l'ingaggio del portiere della nazionale belga Thibaut Courtois. Poco dopo, l'ex club del giocatore, il Chelsea, ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con i madrileni per le cessione, che prevede anche il prestito annuale ai Blues di Mateo Kovacic, dando al contempo l'ufficialità dell'arrivo dall'Athletic Bilbao del giovane portiere Kepa Arrizabalaga. Il Real non ha fornito dettagli sul trasferimento di Courtois, che firmerà domani dopo le visite mediche un accordo di sei anni e che verrà presentato alle 13 al Santiago Bernabeu, ma secondo la stampa spagnola il 26enne - premiato come miglior portiere del Mondiale in Russia - è stato pagato circa 35 milioni, dato che il suo contratto al Chelsea sarebbe scaduto l'anno prossimo. Sono sette, invece, gli anni di contratto che legheranno Kepa alla squadra attualmente guidata da Maurizio Sarri. Anche il giovane basco sarà presentato domattina, a Londra.