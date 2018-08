Amichevoli: Cagliari-Atletico Madrid 0-1

CAGLIARI, 8 AGO - Atletico Madrid senza i big Diego Costa e Griezmann, ma già pronto alla sfida di Ferragosto per la Supercoppa europea con il Real Madrid. Per battere (1-0) il Cagliari nell'amichevole alla Sardegna Arena è bastato un gol di Borja nel primo tempo (32'). La squadra di Ronaldo Maran, che ha invece come primo obiettivo, domenica prossima, la sfida di Coppa Italia con il Palermo, ha comunque superato bene il test. Compatto e sicuro nel primo tempo, l'undici rossoblù ha sfiorato il gol due volte con Farias e si è lasciato "bucare" solo in occasione della rete del vantaggio dei colchoneros. Nel secondo tempo, il Cagliari ha anche colpito una traversa con Deiola, lanciato da un assist di Sau. Nella ripresa classica rivoluzione, con tutti i "panchinari" in campo. Nel finale grossa occasione per Molejo di testa: bravo Aresti a deviare sul palo.