Proteste contro rom in quartiere Palermo

PALERMO, 8 AGO - In via Felice Emma, a Palermo, alcuni residenti sono scesi in strada e hanno bloccato il traffico per protestare contro il trasferimento di alcune famiglie rom, provenienti dal campo della Favorita sgomberato per ordine del sindaco lo scorso 28 luglio, dopo che la magistratura ha sequestrato l'area. L'arrivo delle famiglie è previsto per venerdì prossimo, ma il residenti oggi hanno visto aggirarsi nella strada pattuglie dei vigili urbani e hanno deciso di organizzare subito una protesta. Sui social i manifestanti non usano mezzi termini: non li vogliamo.