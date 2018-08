Fiorentina: Mirallas, proverò che valgo

FIRENZE, 8 AGO - "Ho scelto la Fiorentina perché è un club italiano importante e perché voglio dimostrare tutto il mio valore. Il fatto poi che mia moglie sia italiana ha agevolato la decisione. Sono pronto e lotterò per giocare il più possibile". Si è presentato così a Firenze Kevin Mirallas, l'esterno belga proveniente dall'Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto, un affare da 7,5 milioni complessivi. Il giocatore coi suoi 31 anni, una carriera nei massimi campionati di Francia, Inghilterra e Grecia e ben 60 presenze in Nazionale con 10 gol, porterà esperienza e personalità al giovane gruppo di Pioli. "Sono pronto ad aiutare i giovani ma sono qui anche per dimostrare che posso dare ancora tanto, ogni allenamento sarà una battaglia per conquistare il posto e la concorrenza non potrà che far bene alla squadra".