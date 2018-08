Sibilia, stagione donne abbia buon avvio

ROMA, 8 AGO - "Il clima in cui si è svolta la riunione sul calcio femminile è stato cordiale e proficuo. L'obiettivo di tutti è consentire il corretto avvio della stagione agonistica 2018/2019". Il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, si mostra fiducioso sull'esito del braccio di ferro con la Figc sul caso del calcio donne: dopo la riunione convocata dal commissario Roberto Fabbricini la Lnd, in un tweet, fa sapere che "l'obiettivo è una soluzione condivisa per il regolare avvio della stagione". Al centro della querelle i campionati di serie A e B donne dopo che la Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso della Lega Dilettanti e annullato la delibera del Commissario Straordinario della Figc, del 3 maggio scorso, che prevedeva appunto il passaggio del calcio femminile di vertice sotto l'egida della federazione.