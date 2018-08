Calcio: la Lega Serie A rinnova i propri loghi

ROMA, 8 AGO - "La Serie A TIM 2018-2019 ricomincia da un nuovo punto di partenza, la 'A'. A 10 giorni dall'avvio della nuova stagione del grande calcio, la Lega di A ha svelato il nuovo marchio della Serie A per la stagione entrante che si inserisce in un articolato progetto di restyling dei marchi della Lega Serie A e delle sue competizioni. "Evoluzione in chiave contemporanea del logo sin qui in uso, il nuovo marchio - si legge in una nota - nasce dal desiderio di dare centralità proprio alla "A", elemento universalmente distintivo della Lega e della competizione più importante. Una linea giovane, un impatto immediato che racchiude nella semplicità e nella simmetria delle forme i colori della bandiera italiana, il prestigio dell'oro e l'autorevolezza della "A", ribadendo il solido e rinnovato legame con Tim". Da questo progetto nascono anche i nuovi marchi delle altre competizioni: Coppa Italia, Supercoppa e Competizioni Primavera, queste ultime nuovamente abbinate a Tim.