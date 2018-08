Incontro in Figc,dialogo su calcio donne

ROMA, 8 AGO - Si intravede qualche spiraglio nella vicenda del calcio femminile, dopo le polemiche legate al reinserimento delle società di Serie A e B donne nella Lnd. Oggi a Roma si è svolto un incontro tra il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi e il vicepresidente dell'Aiac, Luca Perdomi. "Nel corso dell'incontro - informa una nota - è stato avviato un dialogo sul quale trovare piena condivisione con le società, le calciatrici, le allenatrici e gli allenatori per risolvere il contenzioso in essere tra la Lnd e la Figc sulla titolarità e l'organizzazione dei campionati di Serie A e Serie B. L'obiettivo di tutte le parti interessate è di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile per consentire il corretto avvio della stagione agonistica 2018/2019".