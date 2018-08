Sbarca a Cagliari l'Atletico Madrid

CAGLIARI, 8 AGO - Atletico Madrid a Cagliari: la squadra è arrivata nel primo pomeriggio all'aeroporto di Cagliari Elmas e si è infilata subito nel pullman parcheggiato a poche decine di metri dalla pista. I big della squadra che stasera affronterà il Cagliari in amichevole alla Sardegna Arena sono scesi dalle scalette in tenuta estiva con maglietta rossa, pantaloncini blu e scarpe da ginnastica. Ad accoglierli anche il responsabile della comunicazione del Cagliari Alessandro Steri e il segretario generale Matteo Stagno. Baci e abbracci con l'unico ex della partita, il portiere Antonio Adan, in Sardegna per due sole partite nella stagione 2013-2014.