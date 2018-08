Comune Bologna: danni per 10 milioni

BOLOGNA, 8 AGO - "I danni stimati dall'incendio che lunedì ha provocato una violenta esplosione ammontano a dieci milioni". Lo ha detto l'assessore alla protezione civile del Comune di Bologna Alberto Aitini. "Ci sono 5 milioni di euro di danni solo per le due concessionarie di auto - ha aggiunto - poi ci sono i negozi, le case. Contiamo i danni a due scuole della zona, in fase di quantificazione, alla sede del quartiere di Borgo Panigale. Danni anche all'illuminazione della zona". Proseguono intanto le indagini per fare chiarezza sulle cause che hanno provocato l'incidente.