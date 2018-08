Firenze, allerta per caldo e temporali

FIRENZE, 8 AGO - Prosegue l'allerta rossa per il caldo a Firenze, in vigore fino a domani. Per oggi però, dalle 12 alle 21, la protezione civile del capoluogo toscano ha anche emanato un codice giallo per possibili temporali forti, con conseguente rischio idrogeologico/idraulico per i corsi d'acqua secondari, in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Firenze e provincia nel tardo pomeriggio di ieri sono state già interessate da un forte temporale, con raffiche di vento fino a 54 km/h e grandine: in un'ora caduti 35 mm di pioggia. Il maltempo ha comportato la caduta di un albero in via Salvi cristiani e di rami caduti in più zone oltre a disagi da allagamenti, soprattutto nei sottopassi come quello di via Sestese, il sottopasso ferroviario fra via Mariti e viale Morgagni e quello di via delle Cascine. Anche Il fiume Mugnone ha risentito della pioggia con un repentino innalzamento del livello.