Venezia: a Zhang Yimou il premio Jaeger-LeCoultre

ROMA, 8 AGO - E' stato attribuito al grande regista cinese Zhang Yimou (Hero, Lanterne rosse, Ju Dou; due volte Leone d'oro a Venezia, nel 1992 con La storia di Qiu Ju e nel 1999 con Non uno di meno) il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2018 della 75/a Mostra di Venezia (29 agosto-8 settembre), dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo. Lo annunciano la Biennale di Venezia e Jaeger-LeCoultre. La consegna del premio a Zhang Yimou avrà luogo il 6 settembre 2018 in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della proiezione in prima mondiale fuori concorso del suo nuovo film Ying (Shadow). "Zhang Yimou - dice il direttore della Mostra, Alberto Barbera - non è soltanto uno dei registi più importanti del cinema contemporaneo ma con la sua eclettica produzione ha saputo rappresentare l'evoluzione del linguaggio cinematografico mondiale e, al tempo stesso, l'enorme crescita del cinema cinese". "Zhang Yimou - continua Barbera - è stato un pioniere per la sua capacità di tradurre autori, storie e in generale la ricchezza della cultura cinese in uno stile visuale unico e inconfondibile". Ying (Shadow) è un film di arti marziali (wuxia) sul conflitto tra due gruppi feudali. In Cina, nel periodo dei Tre Regni (220-280 circa d.C.), un re in esilio e il suo popolo ordiscono un complotto per riappropriarsi della loro terra. Le vicende vengono raccontate attraverso le prospettive del re, di sua sorella, del suo comandante, delle donne intrappolate nel palazzo reale e di un cittadino comune. (ANSA).