Nuoto: Europei, Castiglioni in finale con record italiano

ROMA, 8 AGO - Italia in zona medaglia nelle batterie della sesta giornata dei campionati europei, in svolgimento a Glasgow. Le eliminatorie si aprono con il pass di Margherita Panziera, 4/o tempo nei 200 dorso in 2'10"32. Nei 50 sl il migliore degli azzurri nelle batterie è Andrea Vergani col 3/o tempo in 21"72, a due centesimi dal primato personale. Passa il turno anche Luca Dotto, con l'8/o tempo. Piero Codia passa alle semifinali dei 100 farfalla col miglior tempo di 51"59. Da record Arianna Castiglioni, che firma la seconda prestazione nei 50 rana in 30"30 alle spalle della russa Yuliya Efimova. Dentro anche Martina Carraro con l'ottavo tempo di 30"87. A braccetto in semifinale anche le delfiniste Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi. In finale la 4x100 stile libero mixed: Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Giada Galizi ed Erika Ferraioli firmano il 4/o tempo alle spalle di Russia, Olanda e Francia. In finale subentreranno Luca Dotto a Zazzeri e Federica Pellegrini a Ferraioli.