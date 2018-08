Attacco troll: Conte, avanti su indagine

ROMA, 8 AGO - "Andrò al Copasir, di ritorno dalla pausa agostana: è un problema serio aver verificato che ci sono stati interventi sui social che hanno cercato, in un momento delicato, di aumentare le suggestioni e che gli attacchi si siano diretti contro il presidente della Repubblica. Con i servizi di intelligence e la polizia postale stiamo continuando le verifiche per evitare in futuro situazioni di questo tipo. Ora l'indagine è coperta da segreto ma saremo assolutamente conseguenti per tutte le sanzioni e le misure". Lo dice il premier Giuseppe Conte.