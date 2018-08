Governo: Conte, clima lavoro molto buono

ROMA, 8 AGO - "Non ho mai pensato di lavorare con un monocolore", ma nel governo "il clima di lavoro è molto buono", "quando ci riuniamo al tavolo trovo persone molto ragionevoli, con capacità di confrontarsi sui problemi del Paese con un approccio pragmatico" che "hanno sempre a cura gli interessi degli italiani. Poi c'è diversità sul modo di interpretarli, ma l'obiettivo è realizzare il cambiamento che abbiamo assicurato, questo è il collante di questa esperienza di governo". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Durante questi primi mesi da premier, aggiunge, "ho capito qualcosa che avevo intuito già da privato cittadino, cioè che l'Italia è un Paese bellissimo, ragione per cui non mi sono mai trasferito all'estero. Ora, avendo la possibilità di servire il Paese, l'onore di questo grande alto incarico è la cosa più bella del mondo".