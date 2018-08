Migranti: Conte, numeri parlano per noi

ROMA, 8 AGO - "A noi interessa la soluzione dei problemi e stiamo cercando di evitare che il Mediterraneo sia il cimitero dei migranti". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Sull'immigrazione i dati parlano per noi. Abbiamo ridotto gli sbarchi dell'80-85%. Un risultato positivo, questo significa meno rischi per i migranti che attraversano il Mediterraneo", aggiunge. "Abbiamo ottenuto un gran risultato che fino a un attimo prima era insperato, ora stiamo lavorando per massimizzare gli obiettivi".