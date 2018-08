Frosinone, a Torino primo match in casa

ROMA, 8 AGO - Adesso è ufficiale: il Frosinone giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese la sua prima partita casalinga, contro il Bologna, del campionato di Serie A che sta per cominciare. Lo ha reso noto la lega calcio. Il provvedimento si è reso necessario a causa della squalifica di due turni, a porte chiuse, comminata al club giallo-azzurro per i fatti della finale dei playoff di B giocata allo 'Stirpe' contro il Palermo. Per quanto riguarda la Coppa Italia, la squadra di Moreno Longo giocherà al Vigorito di Benevento la gara di domenica prossima contro il Sud Tirol. Sul fatto che per il campionato la scelta sia caduta su Torino, sede al nord e quindi distante dalla Ciociaria, va precisato che serviva un impianto attrezzato per la Var e per questo si giocherà all'Olimpico.