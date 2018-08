Iran: Conte,pronti ad aggiornare impegni

ROMA, 8 AGO - "Non ci sottraiamo agli impegni fin qui sottoscritti ma siamo disponibili a verificarne l'aggiornamento, anche in direzione più rigorosa". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, interpellato sulla linea italiana nei confronti dell'Iran, alla luce della posizione Usa. "Nell'incontro con Trump ho rappresentato che se ci sono dall'intelligence americana notizie che definiscono un quadro diverso da quello sin qui acquisito in termini di proliferazione nucleare, l'Italia deve essere disponibile a guardare alla sostanza".