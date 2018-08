++ Cina: surplus commerciale luglio con Usa a 28,09 mld ++

PECHINO, 8 AGO - La Cina ha registrato a luglio un surplus commerciale con gli Usa, primo mercato per l'export, di 28,09 miliardi di dollari, in calo del 2,8% dal record segnato a giugno di 28,97 miliardi. Nel mezzo dell'aspro braccio di ferro sui dazi con Washington, Pechino, secondo i dati delle Dogane, ha avuto nello stesso mese un saldo commerciale complessivo di 28,05 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 41,70 miliardi di giugno e alle attese dei mercati di 39,3 miliardi. (ANSA).