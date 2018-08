Venezuela: Maduro, leader opposizione dietro attentato droni

(ANSA-AP) - CARACAS, 8 AGO - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha accusato uno dei più importanti leader dell'opposizione del paese di essere collegato al presunto tentativo di assassinio con droni. Maduro ha detto in tv che i sospetti già arrestati accusano Julio Borges, un leader dell'opposizione che vive in esilio in Colombia. Il tentativo di assassinio è stato messo a segno sabato scorso, quando due droni armati sono esplosi vicino al presidente che parlava all'aperto durante una celebrazione militare. Le immagini in diretta televisiva hanno mostrato Maduro e sua moglie che guardavano il cielo durante l'esplosione. I pubblici ministeri affermano di aver arrestato sei persone accusate di tradimento, tentato omicidio e terrorismo. Maduro ha invitato i leader statunitensi e colombiani a consegnare eventuali sospetti. (ANSA-AP)