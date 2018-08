Fiorentina: ufficiale Pjaca

FIRENZE, 07 AGO - La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Marko Pjaca dalla Juventus. L'attaccante croato vicecampione del mondo arriva in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a 20 milioni pagabili in tre anni e contro riscatto a 26 a favore dei bianconeri. Pjaca è sbarcato a Firenze questa mattina per le visite mediche e le firme, da domani si metterà a disposizione di Pioli.''Sono molto contento - le sue prime parole a Violachannel - Sono pronto per questa avventura e non vedo l'ora di cominciare. Spero che sarà una bella stagione e di aiutare la squadra, sono felice''. Visite mediche e firme anche per l'altro acquisto Kevin Mirallas, proveniente dall'Everton che verrà presentato domani alle 15 allo stadio Franchi.