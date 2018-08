Carceri: fuori per permesso, non torna

FERRARA, 7 AGO - E' in fuga da domenica pomeriggio, ed è ricercato per evasione Edin Ticic, 47 anni, origini serbo-montenegrine, detto il Lupo, in carcere per un cumulo di pene di oltre 10 anni, fine pena fissata al 2023, e con la prospettiva della semilibertà tra alcuni mesi. Non un detenuto qualsiasi, ma un detenuto modello e soprattutto attore nella Compagnia di teatro in carcere dell'istituto 'Costantino Satta' di Ferrara, di cui è uno dei protagonisti, mattatore e scenografo. E proprio per una lezione di scenografia al Teatro nucleo di Pontelagoscuro, alle porte della città, aveva ottenuto un permesso che non ha rispettato: non è rientrato ed ora è ricercato.