Migranti:bando da 3,5mln per gestire Cpr

NUORO, 7 AGO - Si accorciano i tempi per l'apertura del Centro di permanenza per rimpatri (Cpr) di Macomer (Nuoro) che potrà ospitare sino a 100 migranti che sbarcano direttamente in Sardegna. La Prefettura di Nuoro ha pubblicato il bando di gara da 3,5 milioni di euro per l'affidamento della gestione della struttura - la prima nell'Isola - che sorgerà nell'ex carcere di Bonu Trau, alle porte della cittadina del centro Sardegna. La scadenza del bando è prevista per il 14 settembre, quando ci sarà l'assegnazione dell'appalto. Entro gennaio inoltre saranno completati i lavori nell'ex carcere che accoglierà i primi 50 migranti. Così il Cpr di Macomer potrebbe diventare realtà già nei primi mesi del nuovo anno. "I tempi certi per l'apertura ancora non si conoscono ancora - ha detto all'ANSA il sindaco di Macomer Antonio Onorato Succu - Il bando della Prefettura è conseguente a quanto concordato tra il ministro dell'Interno Marco Minniti, durante la sua visita in Sardegna, la Regione e il Comune di Macomer.