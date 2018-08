Pamela,tre rischiano processo per eroina

ANCONA, 7 AGO - E' fissata per il 26 settembre al tribunale di Macerata l'udienza preliminare del processo a carico di Innocent Oseghale imputato, in concorso con gli altri, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Davanti al gup Claudio Bonifazi, oltre al 29enne nigeriano in carcere per l'omicidio e lo smembramento di Pamela Mastropietro, compariranno Lucky Desmond e Lucky Awelima, di 23 e 27 anni, anche loro nigeriani. Per tutti il Procuratore Giovanni Giorgio e il pm Stefania Ciccioli hanno chiesto il rinvio a giudizio. A Lucky Desmond e a Oseghale i magistrati contestano, tra gli altri, lo spaccio della dose di eroina alla giovane romana il 30 gennaio in cambio di 30 euro. I pm accusano Desmond anche di episodi di spaccio di eroina avvenuti a Macerata da novembre 2017 a inizio febbraio 2018, quando fu coinvolto nell'inchiesta partita dopo il ritrovamento dei poveri resti di Pamela. Nel vedere arrivare i carabinieri ingoiò alcune palline termosaldate che contenevano eroina, poi recuperata.