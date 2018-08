Estate, corsi e lavoro per 40% ragazzi

MILANO, 7 AGO - Macché ozio: 4 ragazzi su 10 passeranno agosto tra libri e lavoro. Secondo uno studio del Sanpellegrino Campus su 3.500 tra laureati e studenti, il 40% farà 'vacanze intelligenti', dedicate a corsi di formazione e a lavori stagionali. Solo il 21% si concederà al completo relax. La tendenza è quella di "strutturare le vacanze in week end lampo che permettono comunque di godere del giusto relax (23%), e organizzare il resto delle giornate alla ricerca e alla fruizione di piccoli corsi di formazione", specialmente nei settori del digital marketing, lingue, web design, e-commerce. Sui lavoretti stagionali, in particolare, gli studenti "si dimostrano abbastanza polivalenti, versatili e senza preclusioni. Si va dall'assistenza alla clientela (23%), tuttofare in cucina (21%), assistenza a bambini/anziani (18%), hostess/promoter (14%)". Il mare è una necessità solo per il 23% degli studenti. "Pur di trovare un impiego un ragazzo su 2 (51%) sarebbe disposto anche a restare in città".