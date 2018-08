Scieri: arrestato oltre un'ora da gip

PISA, 7 AGO - Alessandro Panella, l'ex caporale arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio volontario in concorso per la morte di Emanuele Scieri, avvenuta il 13 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa, è stato oltre un'ora stamani a palazzo di giustizia per l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Giulio Cesare Cipolletta. L'indagato, finito ai domiciliari nell'abitazione di famiglia di Cerveteri (Roma), è arrivato in auto insieme ai suoi avvocati ed è entrato in tribunale da un ingresso secondario. Per quasi un'ora e mezzo è rimasto dentro, con il tribunale che ha disposto temporaneamente il divieto di accesso ai giornalisti. Poi è uscito sempre in auto, condotta dall'avvocato Marco Meoli che lo difende insieme alla moglie Tiziana Mannocci, senza fare dichiarazioni. Nessun commento per ora neppure da parte dei legali. Nel pomeriggio in procura è fissato l'interrogatorio del sottufficiale dell'esercito Andrea Antico, indagato anche lui per omicidio volontario in concorso con Panella e Luigi Zabara.