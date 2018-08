Il più vecchio ai Mondiali lascia Egitto

(ANSA-AP) - IL CAIRO, 7 AGO - Dopo essere diventato, in Russia, il portiere più 'anziano' ad aver disputato un Mondiale, il portiere egiziano Essam El Hadary ha deciso di ritirarsi dalla Nazionale. Il 45enne estremo difensore dei 'Faraoni' lo ha annunciato via Facebook ieri sera: "Dopo 22 anni, quattro mesi e 12 giorni, questo è il momento migliore per attaccare i miei guanti al chiodo", ha scritto El Hadary, che ha debuttato con la Nazionale nel 1996 e si è detto "molto orgoglioso di avere giocato in 159 partite internazionali". E' entrato nei libri di storia il 25 giugno scorso, debuttando al Mondiale russo nella terza e conclusiva partita del Gruppo A, contro l'Arabia Saudita. El Hadary - una celebrità in patria avendo difeso la porta dei 'Faraoni' nelle tre consecutive vittorie in Coppa d'Africa, tra il 2006 e il 2010 - continuerà però a giocare ancora per il suo club, la squadra egiziana dell'Ismaili.