Sardegna, rogo 12 auto e statale chiusa

NUORO, 7 AGO - Dodici veicoli distrutti e la strada statale 128 "Centrale Sarda", chiusa in entrambe le direzioni tra il km 45,700 e il km 46,400 a causa dell'intenso fumo nero. E' il primo bilancio del grosso incendio che si è sviluppato nelle stamattina in un'autofficina Renault in corso Vittorio Emanuele a Isili, nella parte meridionale del Nuorese. Oltre ai veicoli, tra cui anche un furgone, anche la struttura è risultata fortemente compromessa dal calore e dalle esplosioni dei serbatoi avvenute durante l'incendio, che, secondo l'ipotesi più avvalorata, potrebbe avere natura dolosa. Per domare il rogo è stato necessario l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco di Sanluri, Nuoro Sorgono e Mandas. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Isili, coordinati dai militari del Comando provinciale di Nuoro, che hanno avviato le indagini per accertare l'origine dell'incendio.