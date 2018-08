Cazorla ritorna, giocherà nel Villarreal

ROMA, 7 AGO - Il centrocampista spagnolo Santiago Cazorla ha raggiunto un accordo con il Villarreal per la prossima stagione, dopo avere superato un periodo di test fisici. Cazorla, ex nazionale spagnolo e due volte vincitore dell'Europeo (2008 e 2012), aveva già giocato nel Villarreal ma, visti i guai fisici che lo hanno tormentato negli ultimi anni, è stato chiamato a una verifica sul campo che ha dato esito positivo. Il calvario di Cazorla sembra essere finito, cinque anni dopo l'infortunio in un'amichevole contro il Cile. La sua situazione era talmente disperata che i medici gli dissero: "Ritieniti soddisfatto se riuscirai di nuovo a camminare nel giardino con tuo figlio", a causa di una ferita che continuava ad aprirsi e si era anche infettata, tanto da far temere che fosse necessario amputare l'arto. Cazorla, 34 anni, a seguito dell'infezione al tendine d'Achille, è stato costretto a sottoporsi a otto interventi. Il suo calvario è terminato il 29 maggio 2017, quando a Cazorla è stato ricostruito il tendine d'Achille.