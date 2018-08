Barca lavora dietro le quinte per Pogba

ROMA, 7 AGO - Il Barcellona continua a lavorare dietro le quinte per preparare il terreno all'assalto a Paul Pogba, centrocampista campione del mondo con la Francia, ormai sempre più lontano dal progetto di José Mourinho e del Manchester United. Nei giorni scorsi erano arrivati i messaggi del giocatore, che ha espresso il desiderio di appartenere a un club come quello blaugrana e di voler giocare con Leo Messi. Questione di motivazioni. Prima di gettarsi su Pogba, il Barca deve però chiudere almeno un'altra cessione, come quella del colombiano Mina, che interessa proprio allo United. Più che soldi, rivela il Mundo deportivo, infatti, il club catalano sembra orientato a proporre giocatori a Mourinho: i nomi sono quelli di André Gomes, connazionale del tecnico, Rafinha, o addirittura uno fra Rakitic e Dembelé. Il croato, però, è considerato un uomo-chiave del centrocampo da Ernesto Valverde, quindi difficilmente lascerà la Spagna. Su Pogba c'è anche la Juve che, per riavere il francese, sembra costretta a privarsi di Pjanic.