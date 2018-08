Frana Val Ferret: via a evacuazione 200 persone

AOSTA, 07 AGO - E' iniziata l'evacuazione delle circa 200 persone bloccate nella notte in Val Ferret, nel territorio comunale di Courmayeur, a seguito della frana staccatasi ieri, lunedì 6 agosto. "Vengono portate in elicottero in località Planpincieux e da qui, con la navetta, al forum sport center di Dolonne", dove da ieri già si trovano altre 25 persone, spiega il sindaco, Stefano Miserocchi. Circa in 100 hanno trascorso la notte al Golf club di Courmayeur - "dal presidio medico non sono arrivate segnalazioni", dice Miserocchi - gli altri in alloggi e campeggi. Proseguono intanto le ricerche della donna che risulta dispersa. Si tratta della moglie di Vincenzo Mattioli, di 71 anni, di Milano, trovato morto nella sua auto travolta dalla frana. In queste settimane la vallata ai piedi del massiccio del Monte Bianco - chiusa da ieri sera con un'ordinanza - è affollata da turisti, perlopiù appassionati di passeggiate in montagna. (ANSA).