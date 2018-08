Maldini, fischi? Tifosi Milan mi amano

MILANO, 6 AGO - "Il rapporto coi tifosi è stupendo, mi amano e me lo hanno sempre dimostrato, quello che è successo è dimenticato". Nel giorno del suo ritorno al Milan, Paolo Maldini non vuole parlare dei fischi con cui gli ultrà rossoneri macchiarono il suo addio al calcio nove anni fa. "Non mi sono aspettato striscioni da giocatore, figurarsi da dirigente. Non devo ricucire niente. Sarò giudicato per quello che produrrò, questa è la mia filosofia", ha tagliato corto l'ex capitano.