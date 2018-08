Cinema: Robert Redford dice addio alle scene

NEW YORK, 6 AGO - Robert Redford dice addio alle scene. L'attore, 81 anni, ha annunciato che andrà in pensione dopo il suo ultimo film 'The Old Man and The Gun', in un'intervista a EW (Entertainment Weekly), specificando di tener fede a quanto aveva già detto nel 2016. "Mai dire mai - ha commentato - ma sono giunto alla conclusione che questo sarà l'ultimo film (in riferimento a The Old Man & The Gun, ndr) in termini di recitazione e poi mi avvierò alla pensione, perché faccio questo lavoro da quando avevo 21 anni". In The Old Man & The Gun, Redford ha il ruolo di Forrest Tucker, un criminale di professione che ama svaligiare banche e che scappa di prigione.