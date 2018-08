Grave coppia centrata da un fulmine

CAGLIARI, 6 AGO - Un uomo di 53 anni e una donna di 40 sono stati centrati da un fulmine oggi pomeriggio a Cagliari, durante un improvviso temporale che si è scatenato sul capoluogo sardo. I due sono stati trasportati con codice rosso negli ospedali Brotzu e al Policlinico di Monserrato. Hanno riportato diverse ustioni e le loro condizioni sono gravi. L'episodio è avvenuto intorno alle 16. La coppia, da quanto si apprende, avevano appena finito di mangiare un panino, all'ombra di un albero, quando una saetta li ha centrati in pieno, scaraventandoli a terra. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118 e della polizia municipale. La donna è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico, mentre il 53enne, in condizioni più gravi, in quello del Brotzu di Cagliari.