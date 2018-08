Speleologo bloccato, portato fuori, è salvo

TRIESTE, 6 AGO - Lo speleologo triestino, Stefano Guarniero, è salvo. Alle 12.35 di oggi i soccorritori hanno ultimato la risalita con la barella e lo hanno portato all'esterno della grotta, dove era rimasto intrappolato a 200 metri di profondità da sabato pomeriggio, in seguito a una caduta di venti metri nella grotta in esplorazione denominata "Frozen". Verrà portato all'ospedale di Tolmezzo dall'elicottero sanitario. A eseguire il soccorso e la risalita dal punto in cui si trovava, a duecento metri di profondità, dodici tecnici inclusi medico e infermiere. Questi ultimi sono rimasti sempre con lui a fargli assistenza fin da sabato 4 agosto. Le operazioni sono state seguite passo a passo dall'esterno della grotta tramite collegamento telefonico con l'interno attraverso lo speciale cavo di trasmissione. Sul posto sono rimasti ad attenderlo in queste ore anche i familiari.