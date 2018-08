Perin 'a Bonucci la 19,era una promessa'

TORINO, 6 AGO - Dopo due settimane di tournee negli Stati Uniti, questa mattina la Juventus ha fatto rientro - a ranghi ridotti - in Italia. Massimiliano Allegri ha infatti concesso due giorni di riposo alla squadra, che si ritroverà mercoledì per riprendere la preparazione, e molti hanno approfittato dello scalo a Francoforte per raggiungere altre località per qualche ora di relax. All'aeroporto di Caselle sono sbarcati soltanto sei giocatori, tra cui il neo acquisto bianconero Mattia Perin. "La maglia numero 19? La ridarò a Bonucci, ci siamo già messi d'accordo", ha detto il portiere ai microfoni di Mediaset allo sbarco. "Gli avevo promesso che gliela avrei data se fosse tornato alla Juve", rivela il giocatore. Giornata di riposo anche per Cristiano Ronaldo e i bianconeri Mondiali, che riprenderanno già domani gli allenamenti alla Continassa, dove mercoledì si rivedrà il gruppo al completo, Mandzukic compreso. L'unico ad avere ancora qualche giorno di vacanza è il campione del mondo Matuidi, atteso a Torino venerdì.