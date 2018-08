Governo: Tajani, aumento spread è tassa aggiuntiva

MILANO, 06 AGO - "Siamo preoccupati perché questo governo, che inizia a discutere della manovra, non adotta le misure per tutelare il risparmio degli italiani. L'aumento dello spread diventa una tassa aggiuntiva". Lo ha affermato il vice presidente di Fi e presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, parlando della politica economica del governo nel corso di una conferenza stampa nella sede del Consiglio regionale lombardo a Milano. "Se aumenta il tasso d'interesse del debito pubblico aumentano anche i mutui per imprese e famiglie. Non sono un fan delle agenzie di rating, non crediamo che abbiano sempre detto la verità, però un ulteriore declassamento del nostro Paese rischia di bloccare la Bce che non potrà più acquistare i titoli di stato, a fronte di un declassamento ulteriore". Secondo il numero due di Forza Italia "le tante promesse" del governo "sono insostenibili e saranno i mercati a giudicare - ha concluso -. Gli investitori cominciamo ad avere paura a causa delle incertezze di questo governo".