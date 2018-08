Cinema: incassi, podio invariato con Ocean's 8 in testa

ROMA, 6 AGO - Podio tutto confermato per il box office italiano del week end: Ocean's 8, il nuovo episodio della saga tutto al femminile con la squadra di ladre capitanata da Sandra Bullock, si conferma in vetta incassando 593 mila euro per un totale di 1 milione 905 mila. La media rimane la più alta della top ten con 1.477 euro su 402 sale. Al secondo posto stabile Hereditary - Le radici del male, diretto dall'esordiente Ari Aster e con Toni Collette, che mette via 256 mila euro (921 mila complessivi). Si conferma terzo Skyscraper, l'action-thriller che omaggia Die Hard - Trappola di cristallo a 30 anni di distanza con Dwayne Johnson: guadagna 196 mila euro e l'incasso totale è 1 milione 438 mila. Le nuove entrate della settimana sono Dark Hall (Down a Dark Hall), nuovo film di Rodrigo Cortes con Uma Thurman, che parte quarto con 137 mila euro nel week end e 153 mila in 5 giorni. Al decimo esordisce il thriller diretto da Cory Finley, Amiche di sangue (Thoroughbreds), che incassa 30 mila euro.