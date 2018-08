Cade da finestra bar, grave 20enne

SAN TEODORO (NUORO), 6 AGO - E' rimasto chiuso a chiave all'interno del bagno di un bar di un centro commerciale a San Teodoro (Nuoro), una delle località turistiche più rinomate della costa del Nord Sardegna e per tentare di uscire, ha usato la finestra al quarto piano dello stabile. Pochi passi sul parapetto per cercare di raggiungere la finestra accanto e poter rientrare nel bar, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Un 20enne residente nella provincia di Milano ed in vacanza nell'Isola si trova in gravi condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Il giovane è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Teodoro che hanno dovuto acquisire diverse testimonianze per risalire alla dinamica dell'accaduto. Al vaglio dei militari anche le immagini di sorveglianza dell'esercizio commerciale.