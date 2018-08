Assalto distributore e rogo per fuga

MONTEMARCIANO (ANCONA), 6 AGO - Scassinano il self service di un distributore di carburante e, per bloccare il traffico sulla strada statale 16, incendiano diverso materiale al centro della carreggiata. E' accaduto, verso le 3:30, in via della Marina a Marina di Montemarciano dove alcuni malviventi sono entrati in azione per rapinare il distributore di carburante con modalità da film d'azione. Le fiamme si sono propagate alle sterpaglie a lato della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la strada. Non si segnalano nella circostanza persone ferite.