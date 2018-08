Scozia: Rangers di Gerrard 1-1 a esordio

(ANSA-AP) - ABERDEEN, 5 AGO - Esordio beffa per Steven Gerrard sulla panchina dei Rangers di Glasgows nella prima gara della Scottish Premiersghip. In trasferta contro l'Aberdeen, i Rangers sono stati raggiungi sull'1-1 nel recupero (gol di Anderson al 93' dopo il vantaggio iniziale di Tavernier su rigore al 30') e dopo aver giocato quasi tutto il match in inferiorità numerica per l'espulsione di Morelos al 12'. L'ex 'bandiera' del Liverpool ha iniziato quest'anno la carriera di allenatore e, dopo aver guidato la squadra nei primi due turni preliminari di Europa League, oggi era all'esordio in campionato. "Siamo stati perfetti per 93 minuti - ha commentato Gerrard, comunque soddisfatto, a fine match - abbiamo giocato bene, ancora meglio quando siamo rimasti in 10 e l'Aberdeen non sapeva cosa fare".