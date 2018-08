Colpito da fulmine, anziano è grave

AOSTA, 5 AGO - Un turista genovese di 69 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta dopo essere stato colpito da un fulmine. L'incidente si è verificato in località Les Hors, nel comune di La Salle. L'anziano è stato colpito direttamente e trapassato dalla scarica elettrica. Una donna di 65 anni, che era con lui, è stata invece sbalzata ed è rimasta ferita in modo non grave. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso col personale del 118.