Treni passano a sbarre alzate,è polemica

SARNO (SALERNO), 5 AGO - Sbarre alzate del passaggio a livello per un guasto: un treno rallenta e si ferma mentre le auto transitano, con evidenti rischi. Una scena - immortalata da video amatoriali divenuti virali sul web - causata ieri da un problema tecnico all'impianto automatizzato del passaggio a livello esistente nella centralissima via Roma a Sarno. Il guasto è stato subito riparato, ma fa riesplodere la guerra in corso tra il Comune di Sarno, che chiede il ripristino della presenza del casellante, e l'Eav, l'azienda che gestisce la ferrovia Circumvesuviana, sostenitrice dell'automazione degli impianti. Contesa finita in procura e sul tavolo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sul versante giudiziario si contrappongono un esposto contro l'Eav presentato dall'assessore comunale ai Trasporti e un controesposto in cui l'azienda accusa l'assessore di procurato allarme. Il ministro Toninelli invece ha inviato sul posto per un sopralluogo il capo della segreteria tecnica del Mit, Dimitri Dello Buono.