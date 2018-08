Vaccini: Martina, lanciamo petizione popolare

ROMA, 5 AGO - In Parlamento il Partito Democratico si opporrà con tutte le sue forze alla scelta della maggioranza di rinviare l'obbligo ai vaccini". Quasi il segretario PD Maurizio Martina in un post su Facebook. "Fuori dal Parlamento - prosegue Martina - in queste ore sosterremo una Petizione nazionale a partire dalle nostre feste democratiche dell'unità e dai nostri circoli perché migliaia di cittadini possano condividere questa battaglia e chiedere anche così al governo di cancellare questo assurdo emendamento. Non si combatte la scienza, si combattono le malattie. Il diritto alla salute dei bambini non si rinvia"