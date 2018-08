Lezzi, Tap? A Sud servono infrastrutture

ROMA, 5 AGO - Caro Matteo Salvini, in Italia servono le infrastrutture ed in particolar modo ne hanno estremo bisogno il sud e le aree interne del centro-nord. È la carenza di questo genere di investimenti che ha provocato una perdita ulteriore di posti di lavoro al sud di 300.000 unità durante gli anni della crisi. Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti che L'Italia aspetta". LO afferma, replicando al vicepremier sul Tap, il ministro per il Sud Barbara Lezzi.