Terremoto: prima messa tra macerie chiesa Norcia S.Salvatore

PERUGIA, 5 AGO - Tra le macerie della chiesa di San Salvatore di Campi di Norcia, a due anni di distanza dalle prime scosse di terremoto, stamani si è tornati a celebrare la santa messa. A officiare la funzione religiosa, trasmessa in diretta su Rai Uno, è stato il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, al cospetto di un centinaio di fedeli che si sono accomodati in parte all'interno della chiesa crollata e altri subito fuori, nel piazzale antistante. A fare da cornice all'evento le mura sbriciolate e l'imponente copertura in acciaio che la Soprintendenza alle belle arti dell'Umbria aveva realizzato nei mesi successivi al sisma per preservare i resti di una delle cattedrali simbolo della cultura benedettina. Monsignor Boccardo nell'omelia ha ricordato le sofferenze e i disagi provati dalle popolazioni colpite dal sisma e ha invitato a ricercare "i valori autentici della vita per un futuro migliore". Ha anche affrontato il tema dei migranti dicendo: "Come non pensare in queste settimane a quanti - venendo dal mare per fuggire la guerra e la fame e cercare una esistenza libera e dignitosa - bussano alle porte dell'Europa rischiando spesso di trovarle sbarrate". Al termine della messa il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, assieme all'assessore alla cultura, Giuseppina Perla, ha fatto dono al vescovo della "regola benedettina". Alla funzione ha partecipato anche l'ingegnere Paolo Iannelli, soprintendente speciale per le quattro regioni colpite dal terremoto che ha evidenziato l'importanza di "questi momenti che danno il senso di come la ricostruzione è un percorso e non ci sarà un restituirlo tra dieci anni, ma giorno per giorno, fino ad arrivare alla conclusione. Non si deve attendere che tutto sia finito - ha aggiunto - ma dobbiamo restituire passo dopo passo quel che si può alle comunità e iniziative simili a questa di San Salvatore le metteremo in agenda anche in altre zone dell'intero cratere". (ANSA).